Installation du comité directeur de la FSBDA : Matar Ba met l'accent sur la formation des acteurs.

Le ministre des sports a présidé aujourd'hui la cérémonie de l'installation du comité directeur de la Fédération Sénégalaise de Boxe et Disciplines Associées (FSBDA). Lors de la cérémonie, le ministre n’a pas traîné pour rappeler les défis qui attendent le nouveau patron de la boxe sénégalaise Modou Mamoune Sène. « Les défis sont immenses et je peux citer la remobilisation des acteurs, la mise à niveau, la formations des cadres techniques et la mise en place des équipes nationales capables de défendre le Sénégal. » Ainsi, c'est dans une dynamique « Fast Track » que le ministre invite les acteurs a une formation des athlètes pour la promotion de la boxe à travers le sport scolaire et universitaire en vue d'une qualification et une participation pour les JO Japon 2020 et Paris 2024.