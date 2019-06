Installation du bureau exécutif de la FSBB : Matar Ba félicite et exhorte Babacar Ndiaye à continuer sa difficile mission

« Tout en vous demandant Mr Babacar Ndiaye de ne pas rester avec le groupe qui vous a élu, votre rôle aujourd’hui c’est de réunir toute la famille du basket » Ce sont par ces mots que Matar Ba, s’est adressé au président de la fédération de Basket fraichement réélu, Me Babacar Ndiaye. Conscient de la forte contestation et des polémiques qui ont émaillé son précédent mandat, le patron du sport sénégalais dans une démarche conciliatrice, exhorte Me Ndiaye à redoubler d’efforts pour accomplir sa difficile mission « Il y aura toujours des gens qui diront que le basket ne marche pas. Mais l’essentiel est d’avoir la capacité d’écoute pour prendre ces critiques et les transformer en énergie positive. Allez vers tout le monde ! »

En outre, il a salué « la présence d’une femme au poste de vice-présidente » de la fédération, une belle initiative selon Matar Ba. Par ailleurs, la problématique de la formation de la ressource humaine, la formation de la petite catégorie et une meilleure gestion des ressources financières par souci d’efficacité et de transparence, ont été abordés...