Installation du bureau de l'Assemblée nationale : Synergie Républicaine dénonce le comportement des députés de Yewwi-Wallu

Après avoir félicité, le Président de l’assemblée nationale élu, les députés de Benno qui à travers leur vote ont traduit la volonté du peuple qui a donné la majorité au Président Macky Sall, Synergie Républicaine fustige et dénonce vigoureusement le comportement de l’opposition parlementaire Yewwi-Wallu lors de la séance d’installation du bureau de l’assemblée.

Par ailleurs, à l’analyse des événements de Mars 2021, aux multiples tentatives de les reproduire, au regard des éléments de la force spéciale qui ont tenté de saboter des infrastructures publiques stratégiques et du comportement anarchiste et violent de députés opposants, les camarades de Mohamed Moustapha DIAGNE, estiment « qu'il demeure clair que le projet d’une certaine opposition est d’installer le CHAOS dans notre pays ».

Synergie Républicaine avertit, à cet effet, l'opposition insurrectionnelle de la ferme décision du Président Macky Sall et de ses compagnons « de leur faire face pour protéger le pays par tous les moyens et partout où se sera nécessaire. BBY sera restructurée et redéployée comme une organisation opérationnelle, efficace et capable de gagner les batailles prochaines » informe le communiqué. Selon toujours SR, « le Président Macky Sall est bien conscient des enjeux sécuritaires sous-régionaux marqués par le terrorisme, les rebellions et le retour des coups d’Etat. Il ne saurait tolérer que des forces obscures intéressées par nos ressources énergétiques profitent de tensions internes pour déstabiliser le Sénégal. »

A cet effet, les camarades de M. M. Diagne, invitent le Président Macky Sall à prendre « toutes ses responsabilités pour remplir sa mission de garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre pays ». Pour finir, Synergie Républicaine lance un appel à tous les citoyens soucieux de la préservation de la paix de la cohésion nationale et leur demande « de se mobiliser et de se tenir prêts pour barrer la route à tout fossoyeur de la République du Sénégal sur les réseaux sociaux, dans les médias et sur le terrain politique ». conclu la note.