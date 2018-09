Installation du Comité de Dialogue Social du MESRI : Vers la pacification définitive de l'espace universitaire

Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de I'innovation en collaboration avec le Haut conseil du dialogue social, a procédé ce jeudi 13 septembre à l'installation du comité sectoriel de dialogue social dudit ministère.

Ce projet d'envergure découle de la volonté du gouvernement du Sénégal à jeter les bases d'un climat social apaisé dans l'espace universitaire à l'orée d'une nouvelle année académique.

La consolidation et la préservation de la paix reste, selon le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de I'innovation, une priorité pour le gouvernement du Sénégal qui a initié à cet effet des réformes d'envergure qui visent à modifier positivement et durablement l'image et les performances du système universitaire.

A ce titre, il a rappelé les avancées enregistrées dans sa structure tout en réitérant son souhait le plus cher, à savoir le retour définitif de la paix dans les établissements publics du Sénégal.