Installation des députés de la 14ème législature : Thierno Alassane Sall tacle Barthélemy Dias et regrette le blocage de l'Institution...

Suite au blocage observé sur le démarrage de la session d'installation du bureau de l’Assemblée nationale, le député Thierno Alassane Sall a taclé le maire de Dakar Barthélemy Dias.



Il a en outre fait savoir que sauf s'il y a des questions de principe insurmontables, il faut à un moment donné, qu'on apprenne à dépasser les difficultés ponctuelles.

« Je crois qu’il n’y a pas de difficulté par rapport au point évoqué. Quand tu as plus de 3 candidats, il faut manifestement 4 bulletins d'une manière ou d'une autre, c'est le bon sens. On va pas passer des heures ou des jours sur cet obstacle qui n'en est pas un, sachant que d'ailleurs la question du bulletin blanc, bleu est bleu rayé ça s'adresse plus au vote sur des projets de loi sur des budgets où on approuve où on rejette, où on s'abstient. Manifestement, il faut autant de bulletins que de nom, ça ne peut pas poser de problème. C'est que dans le logiciel et dans l'ADN de la majorité passée, la discussion et les échanges ne sont pas prévus. Il faut qu'ils changent leur logiciel, qu'ils sachent qu'on est dans un monde différent. Maintenant, sur la question de l'incompatibilité, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que ce n’est pas élégant, que des ministres soient là... »

Outre cette situation, l'ancien ministre de l'énergie a dénoncé l'attitude irresponsable de Barthélémy Dias sans le citer. « Il faut pouvoir se parler dans le respect des normes et chacun reste sur ses principes. Mais quand on va jusqu'à arracher des micros de l'Assemblée nationale... Mais c'est le bien public, c'est le bien de la République. Quelqu'un l'aurait fait aux États-Unis il aurait encouru des sanctions. Comment peut-on saccager les biens de la République sous prétexte qu'on n'est pas content. Et après dire aux élèves qui saccagent les salles de classe après les résultats du bac ou à la fin des classes qu'il ne faut pas le faire », a déclaré Thierno Alassane Sall...