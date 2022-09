Installation des députés : Aïda Sow Diawara préside la séance qui a débuté à 14h35.

Pratiquement, tous les députés de la 14e législature sont désormais présents dans l’hémicycle. D’anciens ministres comme d’anciens parlementaires de la précédente législature, après plusieurs heures d’attente, vont débuter la séance qui va être présidée par Aïda Sow Diawara, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar et présidente des femmes socialistes.



La responsable politique de Benno à Guediawaye va présider la cérémonie d’installation à la place de Me Wade, absent. Son assistant est Serigne Abo Mbacké Thiam, plus jeune parlementaire appartenant à la coalition Wallu Sénégal.