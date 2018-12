Installation de la coordination des jeunes de Benno bok yakaar de Kolda : leur président Mohamed Kane bénit la transhumance

« La transhumance des leaders politiques vers Benno bok yakaar est une bénédiction politique pour notre candidat Macky Sall. Et nous les jeunes sommes derrière lui pour son bilan très positif et pour sa réélection », voici les propos de Mohamed Kane tenus lors de l’installation de leur coordination.



« Malgré toutes les calomnies de l’opposition, notre combat doit rester la réélection de notre candidat. Nous ne devons pas nous faire divertir par une opposition fantôme en perte de vitesse » soutient-il, lors de ce point de presse.



« Nous jeunes, sommes plus que jamais unis à l’image du leadership de nos dirigeants construit sur du béton de la base au sommet. Nous disons à notre candidat de dormir tranquille car sa jeunesse est debout », remarque-t-il, jugeant que le présidente Sall et crédité d’un bilan « positif ».



A cet effet, les jeunes se sont réunis dans la salle de réunion de l’hôtel du département plein comme un œuf. Ils ont répondu à l’appel de leur camarade coordonnateur pour la préparation de la prochaine présidentielle en février 2019.



Abordant la question du fichier électoral, il souligne :« Nous pensons que comme l’opposition a perdu d’avance elle cherche à polémiquer sur un faux débat insensé ».