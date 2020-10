Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune Sarr, a procédé ce jeudi 01 octobre 2020, à l'installation officielle de la cellule genre dudit ministère à la Sphère Ministérielle de Diamniadio 2, sous le théme "Pour une cellule genre fonctionnelle au service du MTTA".



Occasion pour Alioune Sarr de revenir sur ce qui a motivé l'installation de la cellule genre du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens. Selon lui, "c'est dans la dynamique de donner forme à la politique de genre mise en œuvre par le gouvernement que s'inscrit cette cérémonie solennelle d'installation de la cellule genre du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens. Cette option tire son origine dans les orientations définies par Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall qui a très tôt compris l'enjeu du rôle des femmes dans l'atteinte des objectifs de développement durable de notre pays. En effet, l'Etat du Sénégal a fait le choix d'intégrer les questions de genre dans les priorités de développement à travers une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre.Ainsi, la cérémonie d'aujourd'hui qui consacre la mise en place de la cellule genre du Ministère du Tourisme et des Transport Aériens traduit tout l'intérêt et l'importance que j'accorde personnellement à l'approche genre dans le développement du Tourisme et des Transports Aériens. C'est dire que le genre est aujourd'hui un levier incontournable dans tout processus de développement et son application dans le secteur du Tourisme et des Transports Aériens demeure un impératif. C'est pourquoi, je ne compte ménager aucun effort pour l'accompagnement de cette cellule genre sur laquelle je fonde beaucoup d'espoir en terme de visibilité et de lisibilité de nos actions", a déclaré le Ministre Alioune Sarr lors de la cérémonie d'installation de la cellule genre de son ministère à Diamniadio.



Par ailleurs, la Conseillère Technique Mme Dieng Astou Kassé estime qu'en créant cette cellule genre, "Monsieur le ministre vous faites surtout vôtre l'adage qu'il faut honorer la femme, mais aussi vous vous inscrivez parfaitement dans la logique du Plan Sénégal Emergent. Faire du Sénégal émergent où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de contribuer au développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Dès lors, la cellule genre du MTTA compte faire valoir la mission indiquée par l'article II de l'arrêté portant sa création à savoir veiller à l'intégration du genre et de l'équité dans les activités du ministère et à sa prise en compte dans les politiques, programmes, projets de développement et budget. Nous vous promettons qu'au-delà des études, dans le domaine du tourisme et des transports aériens qui permettent entres autres d'analyser des flux humains et financiers, nous encourageons nos chercheurs à traquer les questions de genre dans les pratiques touristiques et aériens non sans porter des lunettes genre sur le travail des femmes et des hommes dans ce secteur".