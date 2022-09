Installation de la 14ième législature : le message du Mouvement national des femmes de l’APR à Aminata Touré

La 14ième législature vient d’être installée officiellement avec à sa tête l’Honorable député Amadou Mame DIOP, par ailleurs, Maire de Richard Toll et Coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Dagana.

Les membres du bureau de l’Assemblée nationale ont été, également, élus parmi les 165 députés que le peuple sénégalais a désigné pour le représenter au parlement.



C’est le moment, pour le Mouvement national des femmes de l’Alliance pour la République d’adresser ses vives félicitations à Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République, Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, pour sa clairvoyance et son attachement aux valeurs de la République en respectant le calendrier électoral malgré un contexte international et national peu favorable.



Les femmes républicaines félicitent, également, le nouveau Président de l’Assemblée nationale l’Honorable député Amadou Mame DIOP et salue le choix porté sur sa personne. Militant de l’Alliance pour la République de la première heure, Monsieur DIOP a fait preuve de militantisme discipliné, constant dans l’engagement et loyal.

Ses qualités d’homme pondéré et de consensus seront d’un atout certain pour relever les défis d’une Assemblée nationale dont la configuration est très équilibrée.



C’est également le lieu de souligner que l’Honorable député Aminata TOURE a été choisie par le Président Macky SALL pour conduire la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des élections législatives.

Cette confiance renouvelée du Président Macky SALL n’est pas une première en faveur de Madame Aminata TOURE.

Depuis 2012, elle a été successivement nommée Ministre de la Justice Garde des Sceaux, Premier Ministre, Présidente du Conseil Économique social et environnemental, Envoyée spéciale du Président de la République.



Bien évidemment, être tête de liste aux élections législatives ne donne pas, forcément, droit au poste de Président de l’Assemblée nationale. Et le respect du choix du Président de notre coalition s’impose à tous les militants sans exclusive.



Sous ce rapport, le Mouvement national des femmes de l’APR lance un appel à notre sœur l’Honorable député Aminata TOURE à garder la sérénité et œuvrer pour la cohésion au sein de notre coalition, dans le respect des décisions prises par Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République.



Le Mouvement national des femmes de l’APR réitère son engagement et sa détermination à accompagner Monsieur le Président de la République dans son travail quotidien pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035.



Vive la République !

Vive le Sénégal !



Fait à Dakar le 14 septembre 2022

Madame Ndèye Sali DIOP DIENG

Présidente du Mouvement national des Femmes de l’Alliance pour République