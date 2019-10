Installation de Diadia Dia, le nouveau préfet de Kolda

Diadia Dia est le nouveau préfet de Kolda, qui remplace Matar Diop en partance pour le département de Mbacké. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions, en provenance de Matam, ce vendredi 25 octobre par le gouvernement de la région Ousmane Kane.

« Je rends grâce à Dieu tout en sollicitant sa bénédiction pour qu’elle m’accompagne dans mes nouvelles fonctions. Mais aussi, je rends grâce à mes parents afin que leurs prières m’accompagnent dans l’accomplissement de mes nouvelles taches. Je rends grâce aussi au président de la République pour la confiance et la considération qu’il m’a renouvelée. Cependant, le préfet que je suis est appelé à disposer de toutes les qualités pour accomplir les missions régaliennes de la République. Et pour arriver à l’accomplissement de ces taches, je sollicite le soutien et l’appui de toutes les populations. C’est pourquoi, je m’engage aux côtés des collectivités territoriales pour leur bon fonctionnement afin de rendre les territoires viables. En ce sens, nous veillerons à la bonne marche des services déconcentrés placés en notre autorité pour atteindre les résultats escomptés. Toutefois, je ne saurais terminer sans souhaiter au préfet sortant beaucoup de succès dans son futur département de Mbacké. »



Prenant la parole, Matar Diop préfet sortant s’est exprimé en ces termes : « je rends grâce à ALLAH et mes parents pour avoir servi les populations du Fouladou pendant ces 4 ans 10 mois. Et en ce jour, je me réjouis de passer le témoin à mon collègue qui me remplace en l’occurrence Diadia Dia. Je rappelle que l’État est une continuité. Nous avons travaillé pendant ces années avec les populations, les partenaires dans le dialogue, l’écoute et la responsabilité même si nous reconnaissons la difficulté de la tâche. Je souhaite la bienvenue à mon remplaçant et plein de succès dans le département de Kolda », souligne-t-il.

Chérif Léheibe Aïdara, khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady, venu assister à la cérémonie n’a pas manqué de se prononcer : « je félicite le nouveau préfet pour cette confiance renouvelée en lui par le chef de l’État mais aussi mention spéciale au sortant. Et c’est pourquoi, nous rendons grâce à ALLAH pour ces moments solennels. Notre collaboration avec Matar Diop a toujours été sincère et loyale. Et ce que nous retenons en lui c’est sa maturité, son honorabilité et ses compétences. En un mot, c’est un homme sur qui l’État peut compter! »



Le gouverneur de la région Ousmane Kane qui installait le nouveau préfet, n’a pas manqué de féliciter le préfet sortant pour ses performances mais il a surtout rappelé au nouveau préfet la tâche complexe qui l’attend pour « servir les populations ».