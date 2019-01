Installation de 500 pancartes sur le périmètre maraîcher des Niayes à Darou Khoudoss : le ministre de l'Environnement effectue une visite de terrain pour rassurer les populations

Les 500 pancartes qui ont été installées sur le périmètre de restauration des Niayes entre Sao et Lompoul( département de Tivaouane), ont suscité l'ire des populations qui considèrent que ce projet constitue un frein par rapport à leurs activités maraîchères, l'élevage, l'habitat etc.

Fort de ce constat, le ministre de l'Environnement et du développement durable, Mame Thierno Dieng, s'est déplacé sur les lieux pour voir la matérialisation dudit projet et rencontrer les habitants de Khondio, Mboro Ndeundecat et Fass Boye, situés dans la commune de Darou Khoudoss. Au cours d'une réunion avec les usagers, Mame Thierno Dieng a tenté de rassurer les populations concernant l'installation de ces pancartes dans cette zone en déclarant : " Par ma voix, le président Macky Sall tient à rassurer toutes les populations sur sa volonté la plus ferme de vous laisser jouir de votre bien qui est le périmètre des Niayes...Aussi bien du point de vue de l'agriculture, de l'habitat et de l'élevage..."