Installation d'Idrissa Seck au CESE : Les conseillers rassurés par leur nouveau président.

Les conseillers du Conseil économique social et environnemental (CESE) ont exprimé leur satisfaction sur la posture du nouveau président de l'institution nouvellement installé dans ses fonctions.



Oustaz Aliou Sall, Ismaïla Sow du conseil de la maison des éleveurs du Sénégal et Mbagnick Diop du mouvement des entreprises du Sénégal ont tous salué la clairvoyance de l'homme et se disent rassurés de ses intentions à donner une meilleure dynamique à l'institution.



Cependant, ils attendent à ce que les engagements du nouveau président du Cese soient suivis d'effets pour sortir le pays de la crise qu'il travers notamment lié à la Covid-19. Ces conseillers s'exprimaient à l'occasion de l'installation d'idrissa Seck, ce 19 novembre, dans ses fonctions de président du Cese.