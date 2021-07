Installation 3ème vague au Sénégal : La task force répond à l'opposition, accuse le retard de vaccins et s'adresse à la population…

Suite aux sorties musclées de l'opposition, de la société civile et des Sénégalais qui accusent le président de la République d'être à l'origine e la floraison de cette 3ème vague, la task force républicaine retrousse les manches pour défendre le président de la République. Dans une déclaration lu ce lundi 19 juillet 2020, Idrissa Tall, membre de la Task force Républicaine (TFR) contre-attaque.



"Cette minorité ne fait que de la désinformation dans un débat stérile irresponsable et teinté de contrevérités qu'une minorité veut lamentablement entretenir", répond-il.



Cependant, la TFR de réitérer l'appel du Chef de l'État "pour une synergie citoyenne et patriotique face à l'augmentation mondiale des cas dus aux variants multiples, la TFR invite les populations et organisations à relever individuellement et collectivement le défi de cette 3ème vague par l'action et la sensibilisation dans tous les coins et recoins du pays", ajoute-t-il.



"Les 500.000 doses supplémentaires attendues d'ici fin juillet et les importantes commandes en cours constituent des pas importants pour continuer à agir sur le front de la vaccination de masse en plus du respect des mesures barrières", fait encore savoir Idrissa Tall...