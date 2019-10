Insolite à Podor : Le deuxième adjoint au maire bastonné devant le préfet.

Une scène de violence inouïe a eu lieu hier, à Podor, en pleine séance du conseil municipal. Le doyen Issaga Ly, deuxième adjoint du maire et membre actif du mouvement and ligueyal Sénégal ak Racine Sy (Aslar) a été... bastonné, devant le préfet, au moment où il devait prendre la parole. Sans blague alors !

Les «gorille » de la mairesse Aissata Tall Sall et ceux de son premier adjoint, Mansour Sall, sont entrés dans la salle de conseil pour s’en prendre à Issaga Ly dont le seul crime est d’être un militant de Racine Sy.