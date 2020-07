Insolite à Ouagadougou : Des crocodiles en circulation éblouissent la ville.

C'est sous la pluie que la population de Ouagadougou a découvert ce matin avec effarement, des crocodiles du parc Bagr-Weogo border le long de la route nationale numéro 4 (RN4). La scène se déroule plus précisément devant l'Ecole nationale de la santé animale (ENASA), entre le Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) et la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), a lu Dakaractu sur Lefaso.net.



Ayant une envergure inédite, cette scène trouve la stupéfaction de toute la ville qui est partagée entre peur et curiosité. De temps e temps, certains usagers s’arrêtent pour immortaliser la scène en prenant des photos et des vidéos tandis que d'autres s'empressent, par peur, de quitter les lieux.



Une situation qui ne tardera certainement pas à attirer l’attention des autorités pour éviter la panique dans la ville.