Insolite : Un homme tire sur les pneus d’un véhicule à Sacré Cœur

Une scène insolite s’est déroulée hier dans l’après-midi à Sacré Cœur. Les témoins étaient stupéfaits face au comportement inqualifiable d’un jeune homme. Ce dernier, coincé dans les embouteillages, a voulu déverser sa bile sur un chauffeur d’un véhicule de transport de marchandises. Il est sorti de son bolide, armé d’un pistolet. Il intime l’ordre au chauffeur de reculer pour qu’il passe. Il prend le temps de charger son arme et de tirer une balle en l’air, et avance menaçant vers le chauffeur de la fourgonnette. Puis, il tire deux fois sur un pneu avant de revenir sur ses pas. Le chauffeur de la fourgonnette descend du véhicule pour lui asséner ses quatre vérités. Dépassés par la scène, les témoins ont tenté de calmer le bonhomme. La police de Dieuppeul, avisée, a fait une descente sur les lieux pour arrêter le tireur et le conduire au commissariat.