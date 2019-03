Insolite : Trois «marabouts» et «faiseurs de milliardaires» tombent avec du... Brown

On en sait un peu plus sur l'affaire des charlatans arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic). Et le moins que l'on puisse dire est que ces derniers n'ont pas eu de chance. À preuve, nos radars sensibles renseignent que l'affaire a commencé lorsque l'un des mis en cause, Alpha Cissé en l'occurrence, a abordé vers la Place Washington un...enquêteur de la Dic. Sans se douter de l'identité de son interlocuteur, il a lui fait croire qu'il serait perdu et qu'il aurait besoin d'un appui pour se rendre à Yoff.

Mieux, Cissé appelle son soit disant grand frère et lui passe le flic. Ce dernier jure aux policiers qu'il est doté de pouvoirs mystiques et que, pour ce bienfait, il va doper sa carrière et le rendre milliardaire en échange de quelques sacrifices.

Le policier qui se rend compte avoir affaire à une bande de charlatans a tout de suite embarqué Alpha Cissé. Et vous savez quoi? Les enquêteurs ont retrouvé dans les poches de ce dernier des écrits coraniques pour des "bains" et...un gros joint de chanvre indien.

Les investigations ont permis de mettre la main sur le "grand frère" Modika Cissé, tombé en même temps que le nommé Ciré Ly.

Ces derniers ont été arrêtés à Yoff. La meilleure? Lorsque les policiers sont arrivés, nos deux "marabouts" étaient tranquillement en train de fumer du Brown. Tout ce beau monde a été déféré au parquet, depuis le 11 mars, pour escroquerie en bande organisée, charlatanisme et usage de chanvre indien.

Aux dernières nouvelles, plusieurs victimes de la même bande, dont des commerçants de Sandaga, ont commencé à se signaler...