Insolite AIBD / Wade se tenant à peine sur ses pieds à son arrivée à l’aéroport (VIDÉO)

Wade a été discrètement filmé à son arrivée à l'aéro- port par une vidéo amateur. Seulement la vidéo est pathétique et on y voit une scène tragique à la 40 ème seconde. Tous ceux qui ont vu la vidéo sont unanimes : Karim Wade ne devait pas fuir et envoyer son pauvre Vieux père se battre à sa place à coup de délires. Surveillez les réseaux sociaux à partir de ce matin...