Insécurité au Sénégal : Le soutien de Me Madické Niang aux femmes

Me Madické Niang appelle les autorités à prendre à bras-le corps la sécurité de nos femmes et de nos filles. Le candidat de la coalition Madické2019 dénonce la recrudescence de la criminalité et des violences faites aux femmes. L’avocat rappelle que dans un pays comme le Sénégal, où les femmes sont les socles et le vivier de notre énergie, une atrocité comme celle du meurtre de Bineta Camara ne devrait pas subvenir, surtout sur une jeune femme vulnérable et sans défense. Il rappelle que lors de l’élection présidentielle passée, il avait mis la femme au coeur de son projet de société «Jaam Ak Khewël», une marque à l’égard de la gent féminine. Me Madické Niang exprime ainsi tout son soutien aux femmes.