Insécurité au Sénégal : Le SEN du Grand parti s’indigne et appelle le gouvernement à prendre les dispositions pour faire face.

Le Secrétariat Exécutif National du Grand Parti (SEN/GP) sur la recrudescence des agressions et des viols souvent suivis de crimes crapuleux dans notre pays, a appelé le gouvernement à faire face. L’État du Sénégal doit assumer avec responsabilité et assurer de manière satisfaisante afin d’éradiquer ces violences dans toutes leurs formes, a-t-il dit. À ces forfaits s’ajoutent des séries d’accidents macabres de toutes sortes dont les plus en vue sont constatés sur les routes. Ces accidents révèlent ils, sont souvent causés par le dysfonctionnement du système de circulation dans lequel inter agissent le type de véhicules, souvent trop vétustes et inaptes à la circulation routière, la qualité des routes et le comportement des conducteurs dont la plupart se distinguent par la non observance des règles du code de la route.

Le SEN/GP s’est donc indigné de cette grave situation, et incliné devant la mémoire des disparus et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées.

En outre, il condamne de la manière la plus virulente ces violences et accidents macabres et appelle le gouvernement à prendre, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions utiles pour faire face à ces calamités.