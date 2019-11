Insécurité au Mali : Salif Keïta charge le président IBK et la France

L'insécurité qui prévaut dans un pan important du Mali préoccupe le chanteur Salif Keïta. Dans un message délivré sur Facebook en bambara, il s'adresse directement au Président malien et lui demande de dire la vérité à son homologue français.



Selon la star de la musique malienne, c'est l'Hexagone qui tire les ficelles dans ce conflit qui n'a que trop duré au Mali et qui vaut aux soldats des pertes immenses.



D’après lui, c'est la France qui finance les jihadistes qui sévissent au Mali. Il demande à IBK de passer la main s'il n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités.



Rappelons que Salif Keïta a soutenu Soumaïla Cissé lors de la derniere présidentielle.



Son message est bien apprécié par nombre de citoyens maliens qui sont de plus en plus nombreux à croire que la France a quelque chose à voir avec l'insécurité au Mali.