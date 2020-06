Insécurité alimentaire : 420.000 morts chaque année, de maladies d'origine alimentaire.

À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré ce dimanche, la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments.

Lors de cette journée, les acteurs notent que chaque année, 420 mille personnes décèdent de maladies d'origine alimentaire dans le monde. Dans le continent africain, plus de 91 millions de personnes tombent malade, pour 137 mille décès, ce qui représente 1/3 de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire.

D'après une étude de l'organisation mondiale de la santé, les aliments impropres à la consommation provoquent plus de 200 maladies, allant de la diarrhée au cancer.

Pour le cas du Sénégal, les maladies d'origine alimentaire sévissent de façon récurrente. Et cet état de fait est constitué par de nombreux facteurs, notamment la prolifération des aliments vendus sur la voie publique entre autres.

Face à cette situation, l'application des normes Codex est fondamentale pour assurer la protection de la Santé des consommateurs, surtout les populations les plus vulnérables.

À cet effet, les autorités de la santé publique sont invitées à veiller à la prévention efficace et durable de ces maladies, essentielle pour améliorer la santé publique, la sécurité alimentaire et l'accès aux marchés des denrées alimentaires...