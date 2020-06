Insécurité à Kaolack : Les populations de Ndorong demandent le retour du commissariat d'arrondissement.

Délocalisé depuis 2017 pour les besoins de sa réfection, le commissariat de Ndorong tarde à ouvrir ses portes.



C'est pourquoi, les populations dudit quartier ont arboré ce dimanche des masques rouges pour solliciter l'appui de l'État afin que les procédures liées à la réhabilitation de cet édifice puissent être accélérées en vue de sa réouverture prochaine.



Soutenus dans ce combat par des chefs religieux, les membres du collectif pour la défense des intérêts de Kaolack ont fait part des inquiétudes des habitants de Ndorong qui sont de plus en plus exposés aux agressions, aux cas de vol etc... Pour une solution rapide à cette requête, ils ont interpellé le président de la République et son ministre de l'intérieur...