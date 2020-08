Insécurité à Dakar : la Police lance la grande offensive

La capitale sénégalaise a renoué avec l’insécurité ces derniers jours. La peur avait changé de camp, puisque les populations vivaient sous la hantise des bandits qui n’hésitent plus à agresser même le jour. Les quartiers comme Libérté 1, le Jet d’eau ou encore ceux de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur, restaient le terrain de chasse approprié des canailles. Une situation invivable à laquelle la Police veut mettre fin. Elle a entrepris depuis quelques heures une vaste opération de sécurisation dans Dakar et sa banlieue. Gageons que d’ici quelques jours cette insécurité grandissante ne sera plus qu’un mauvais souvenir...