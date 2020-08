Insalubrité, inondations, défaut d'assainissement : Un univers "cauchemardesque" décrit par la population de Guinaw Rails. (Reportage)

C'est une localité qui a vécu pendant des années, des difficultés liées à un environnement précaire et peu enviable, malgré certains efforts consentis par ses fils. Située dans la banlieue pikinoise, la commune de Guinaw Rails est confrontée à un réel problème d'assainissement, source de désagréments indescriptibles.



Les travaux liés à l'aménagement du Train express régional (TER) et exécutés de manière unilatérale sans consultation ni préparation des populations, viennent s’ajouter à une situation déjà peu enviable.

L'insalubrité, même si c'est une réalité qui tend à disparaitre, nécessitera, selon nos interlocuteurs, un gros investissement citoyen. C'est pourquoi les quartiers se sont constitués en groupes de jeunes pour préserver l'environnement car, comme le précisera Baye Diouf, "Guinaw Rails doit se donner un autre visage et cela, grâce à un nouveau type de citoyen."



Par ailleurs, les habitants ont dénoncé, surtout après la dernière pluie a causé des dégâts considérables, le fait qu’ils soient juste considérés comme du bétail électoral par les hommes politiques. "Ils ont l'habitude de se présenter seulement quand ils ont besoin de nous, de nos voix. Une fois élus, ils oublient leurs devoirs et leurs promesses", pestera Moustapha Sangué...