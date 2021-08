Inondations, révision des listes électorale et troisième vague Covid-19 : And JEF/PADS/Authentique encourage le gouvernement à poursuivre les efforts.

"Abordant le premier point, le SE a encouragé le Gouvernement à poursuivre les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et à accroître en collaboration avec les Services de santé et les personnels, les exigences pour mettre au point des vaccins, de même que pour créer de nouveaux appareils, instruments et installations.







Pour AND JEF/PADS/A, dans le développement économique de notre pays, un rôle particulièrement important revient à l’agriculture, c'est d'elle que dépendent pour beaucoup la croissance des autres branches de l'économie nationale et l'élévation du niveau de vie des travailleurs agricoles. Aussi AND JEF/PADS/A se réjouit de la bonne pluviométrie enregistrée dans la dernière période ce qui augure une bonne production agricole.







Cependant les lenteurs constatées dans la livraison d'engrais risquent si on n’y prend garde, de freiner la marche en avant de l'agriculture.



Par conséquent, pour AND JEF/ PADS/A, le temps est venu de procéder à un audit du secteur de l'engrais pour accroître le volume de la production agricole et atteindre l’objectif essentiel de la souveraineté alimentaire.







Appréciant la préparation des prochaines élections locales, AND JEF/ PADS/A exhorte le Gouvernement à créer les meilleures conditions possibles pour l'enrôlement et la délivrance de la carte nationale d'identité aux ayants droits. . ANDJEF/ PADS/A exhorte l'ensemble des militantes et militants à mobiliser toutes les énergies et à engager le dialogue démocratique nécessaire pour aimanter des alliances consistantes avec B B Y et la CDS partout où cela est possible.







AND JEF/ PADS A exprime son émotion et sa solidarité aux victimes des inondations qui ont entre autres, engendré une rupture soudaine dans la vie quotidienne de certains de nos concitoyens..



Le SE salue le déclenchement du Plan ORSEC et encourage l'État à débloquer tous les moyens nécessaires pour porter assistance aux populations plongées dans la détresse et l'impuissance. Toutefois, pour ANDJEF/ PADS/A, la récurrence des inondations exige que des mesures d'urgence qui impliquent l'État et les collectivités locales soient prises: interdiction formelle d'occupation des zones non aedificandies, mise en œuvre d’un ambitieux programme de relogement des populations impactées par les catastrophes naturelles







AND JEF/PADS/A s'est en outre inquiété de la récurrence des accidents entre camions de transports de marchandises immatriculés au Mali et véhicules sénégalais et des conséquences qu'elle pourrait avoir et lance un appel pressant aux autorités des deux pays pour qu'une solution urgente et idoine soit apportée à cette situation. Pour AND JEF /PADS/ A, rien en effet ne doit altérer les bonnes relations entre le Sénégal et le Mali caractérisées par la confiance mutuelle, l'amitié et la coopération.







Le Sénégal a par ailleurs été toujours aux côtés du peuple malien, c'est pourquoi face à la poursuite de l'agression que les forces djihadistes veulent étendre à notre sous-région ouest africaine, le SE lance un appel à la CEDEAO à l' UA et à la Communauté internationale pour qu'elles agissent encore plus activement contre les actions agressives de ces forces.







En Afghanistan, la prise de Kaboul par les Talibans, quarante-deux ans après la débâcle soviétique, illustre les difficultés qu'ont les troupes étrangères à occuper un pays malgré leur supériorité militaire et technologique. ANDJEF/ PADS/A fortement attaché au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, exprime sa solidarité fraternelle avec le peuple afghan et l'encourage à régler lui-même ses propres affaires".







Le Secrétariat Exécutif