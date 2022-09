Inondations et fréquence des pluies : « il y a lieu de s’inquiéter que de graves dommages et accidents interviennent les jours à venir… » (Augusto Carvalho, président de l’ordre des architectes du Sénégal).

Avec cette fréquence de pluie abondante quels sont les risques d’effondrement de bâtiments ?

Nous avons constaté cette année 2022 une fréquence des pluies inhabituelle. Il y a des quantités pluviométriques importantes. C’est des risques pour les bâtiments, ou du moins pour un certain nombre de bâtiments. C’est surtout un risque pour les constructions qui ont été faites sans respect des normes. Quand les normes ne sont pas respectées, on s’expose à de nombreux risques : l’agression des eaux. Beaucoup de constructions sont faites dans des zones non aedificandi, ce qui veut dire qu’après que des spécialistes dans le domaine de la géographie, l’hydrologie, la climatologie, … après que ces différents experts aient étudié un milieu déterminé décident que cet endroit ne se prête pas à la construction.



Si des gens faisant fie de ces recommandations, c’est un cours d’eau asséché qui un jour reprend son terrain, une zone sismique ou des mouvements de terre peuvent être constatés un bon jour c’est des fissures qui apparaissent pour mettre en danger la vie des gens. Construire n’est pas seulement élever quatre murs, c’est toute une étude qui doit être faite au préalable avec des spécialistes qui vous donne les recommandations idoines. D’autant que construire, c’est les économies de toute une vie que l’on y met. C’est une raison supplémentaire pour essayer de garantir et préserver cet investissement.



Quelles sont ces normes ?

Pour le respect de ces normes vous entendrez différentes choses. Dans un premier temps, c’est avoir recours à des spécialistes pour la construction. Un architecte pour qu’il puisse vous faire un projet qui serait conforme aux besoins et à l’utilisation qui est prévue pour ce bâtiment. Se rapprocher des bureaux techniques pour une étude technique relative à la stabilité des bâtiments. Ce qu’on appelle communément les poteaux, fondations. C’est ce qui permet aux bâtiments de tenir correctement dans l’endroit où il est réalisé. Ces études prennent en compte l’exploitation de ce bâtiment. C’est le non-respect de la chaîne de construction.



C’est-à-dire le dimensionnement qui a été fait pour un bâtiment à usage d’habitation sera différent du dimensionnement qui devrait être fait pour un bâtiment à usage de bureau ou à usage commercial. Mais aussi de l’endroit où le bâtiment sera construit avec une exposition climatique variable.

Si ces éléments ne sont pas pris en compte, ça expose davantage les bâtiments quand il y aura agression de tout genre. Ces inondations fragilisent de manière dangereuse les bâtiments. J’irai plus loin, cette fragilisation est encore plus grave parce que, ce qu’on constate à cause des inondations, les rez-de-chaussée des bâtiments sont libérés et les étages supérieurs reçoivent deux fois ou même trois fois plus de personnes. L’eau agressant le bâtiment qui n’a pas respecté les normes de construction, l’eau vient davantage agresser cette structure et donc la fragilise encore plus et en troisième lieu, beaucoup plus de monde viennent reposer sur les niveaux supérieurs. Que Dieu nous en préserve, mais nos populations sont exposées à des risques énormes.



On constate des zones où l’eau stagne et reste pendant des années. Est-ce que les habitations qui s’y trouvent présentent des garanties de résistance ?

Non, non, non, elles ne peuvent pas présenter des garanties de résistance du moment qu’elles sont exposées à des périodes assez longues à des agents agressifs. Si c’était juste épisodique ou passager c’est-à-dire tous les 10 ans ou 20 ans, on peut espérer qu’il n’y aura pas de dégâts.



Faudrait-il alors s’attendre à des effondrements à l'avenir ?

Nous ne voudrions pas être des oiseaux de mauvaise augure. Il ne faudrait pas souhaiter qu’il y ait des effondrements. Mais il faut s’inquiéter de la situation que l’on constate aujourd’hui. Il y a lieu de s’inquiéter que de graves dommages et accidents interviennent les jours à venir. C’est regrettable de le dire, mais nous ne sommes pas à l’abri de ces catastrophes.



Quelles sont les zones rouges déjà notées ?

En tant qu’architecte, ça serait prétentieux de déterminer les zones rouges. Par contre, c’est l’avis de différents experts combinés qui permettent de déterminer les risques d’une zone ou d’une autre. Néanmoins, ce que nous constatons dans la banlieue nous emmène à la cibler comme zone rouge. Nous voyons toujours le triste décor qui se présente dans la banlieue qui est une zone rouge où il faut intervenir le plus rapidement possible. C’est voir comment retirer les eaux le plus rapidement possible pour limiter les dégâts. Ensuite prendre des dispositions pour qu’à l’avenir ces inondations n’arrivent pas dans ces zones. Il est regrettable de dire que ça ne sert à rien de repomper chaque année. Je suis désolé de le dire, mais c’est du cinéma. C’est de l’argent qu’on jette par la fenêtre…