Inondations, conjoncture économique, affaire Le Dantec : le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS) en quête de solutions…

Analysant l’actualité nationale et internationale, le Conseil National du Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS AL WAHDA), s'est réuni en session ordinaire, ce samedi 20 Août, sur les maux qui gangrènent actuellement la société. En effet, il constate avec amertume la recrudescence des inondations dans plusieurs localités du pays.

« Malgré les efforts consentis dans la lutte contre les inondations, beaucoup de nos compatriotes sont encore sous les eaux et vivent des souffrances. Pourtant, de 2005 à nos jours, la lutte contre les inondations a englouti des centaines de milliards sans une solution durable. Le RIS compatit à la souffrance des populations sinistrées et invite l’État et les pouvoirs publics à prendre des mesures structurelles viables pour en finir définitivement »

, a-t-il déploré tout en interpellant les autorités etatiques pour qu'elles réagissent.



En dépit des inondations les problèmes liés à la cherté de la vie sont tout autant clamés partout à travers les médias. Ce qui les affecte autant, comme traduit dans leur déclaration.

« La cherté de la vie avec la flambée des prix des denrées de première nécessité. Cette situation est préoccupante pour les ménages surtout ceux vivant dans les milieux défavorisés »

, s'inquiète t-il.

Selon le RIS, il urge de trouver des solutions idoines pour faire face à l’inflation au niveau international, en travaillant à l’autosuffisance alimentaire qui doit être accélérée par le retour à l’agriculture et à la promotion du secteur primaire.

Encore une question d'actualité qui leur taraude l’esprit, la fermeture de l'hôpital Le Dantec avec tout les remous qu'elle a engendrés.

Toutefois, soucieux de la place de la religion dans la société sénégalaise et l’engagement des communautés religieuses à œuvrer en faveur de la solidarité, de la paix et du « vivre ensemble », le RIS AL WAHDA réaffirme son ancrage aux valeurs et principes islamiques et rejette vigoureusement toute attitude ou pratique tendant à les remettre en cause...