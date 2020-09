Il n'a pas été indifférent ni insensible à cette question sur les inondations et de sa gestion globale. Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur s'est indigné de cette situation virant à la "politisation de la souffrance des sénégalais". Pour l'homme politique des Parcelles Assainies qui ne veut tout au moins pas se limiter spécifiquement sur le cas des Parcelles Assainies, "cette récupération politique ne résout absolument rien.



"Aujourd'hui on ne doit pas profiter de la détresse des populations pour se donner de la crédibilité et se positionner sur le plan politique", regrettera le ministre Amadou Ba qui considère que même si chacun a le droit d'avoir des opinions politiques, elles doivent être cependant basées et fondées sur la vérité.