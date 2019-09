Inondations, accidents de la route, décès de détenus : Ce qu’attendent les populations de ce conseil des ministres de rentrée

Pendant que le gouvernement de Macky Sall profitait pleinement des vacances, le pays a été frappé par nombre d’événements aussi tragiques les uns que les autres : inondations, accidents de la route causant des pertes en vies humaines, décès de prisonniers à Rebeuss dans des conditions carcérales douteuses, pour ne citer que ceux-là.



Ce mercredi 4 septembre 2019 coïncidant avec la rentrée gouvernementale, sera certainement l’occasion pour le président Macky Sall et ses ministres de revenir sur ces faits marquants qui ont secoué le pays durant leur "absence" et d’y apporter des solutions.

De l’avis des populations que nous avons approchées, cette situation qui perdure doit connaitre son épilogue. Les citoyens qui ont eu à se prononcer là-dessus, se disent choqués qu’en 2019, le Sénégal n’arrive toujours pas à résoudre ces questions d’inondations récurrentes.



‘’Moi qui vous parle, ma maison est inondée, et je pense que l’État du Sénégal ne peut pas et ne va jamais régler ces problèmes d’inondations parce qu’ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. En ce qui concerne les conditions carcérales, c’est aussi la même chose. J’ai fait onze (11) jours à Rebeuss et les conditions étaient très difficiles, les détenus souffrent énormément. Pour les accidents de la route, je me dis que ce sont les chauffeurs qui en sont responsables. Le gouvernement n’y peut absolument rien’’, a confié Ibrahima, croisé sur la route des Almadies avec son journal.



Dans les environs de Yoff qui est également confrontée aux problèmes d’inondations, il est pratiquement impossible de circuler sur certains axes. Khady Mbow ménagère juge inadmissible le fait que le président de la République et son gouvernement prennent la décision de partir en vacances au moment où la population a le plus plus besoin d’eux. Selon elle, le Chef de l’Etat devait rentrer avant la fin de ses vacances et tenir un conseil des ministres d’urgence pour apaiser la tension sociale qui prévaut actuellement et éventuellement soulager les citoyens qui sont dans le désarroi.



Ces derniers très choqués espèrent qu’à la sortie de ce conseil des ministres des solutions pertinentes seront retenues au grand bonheur des populations.