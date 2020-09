Inondations à la centrale électrique de Hann-Maristes : Papa Demba Bitèye rassure sur d'éventuels dangers.

Après que les pluies se soient abattues dans tout le pays, on a assisté sur la quasi totalité du pays à des inondations en règle. Une situation qui s'est également produite dans la centrale électrique au niveau de Hann-Maristes. Un site qui a été aménagé en 1979 et doté d’ infrastructures récentes depuis 2006.



Toutefois, l'inquiétude pourrait s'installer au niveau des populations environnantes, mais aussi celles dont leurs zones sont prises en charge par cette centrale.



Aussi, conscient du danger qui pourrait engendrer cette situation exeptionnelle, des précautions ont été prises pour non seulement éviter le pire, mais également assurer la continuité de la distribution de l'électricité.



Une fois sur les lieux, le directeur général de la SENELEC, Papa Demba Bitèye, a tenu à rassurer les sénégalais en les informant que "la Senelec a un système électrique qui a un niveau de résilience bien améliorée. L'absence de délestages particuliers pourrait d'ailleurs confirmer cet état de fait", a-t-il ajouté.



Il faudra rappeler que ce site alimente les secteurs de Pikine, des Parcelles Assainies, des Sicap, de Guédiawaye, des Hlm, zones donc parmi les plus grandes de Dakar et qui abritent un nombre important de populations.