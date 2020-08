Inondations à Ziguinchor / L’appel de détresse du maire Abdoulaye Baldé.

Il a plu de fortes quantités d'eau ce lundi dans la commune de Ziguinchor. Une abondante pluie qui commence à inquiéter au sud du pays. Toutes les rues et avenues de la ville sont envahies par les eaux pluviales qui empêchent la population de vaquer à ses préoccupations. Beaucoup de quartiers sont sous les eaux.



Le maire de la ville, Abdoulaye Baldé, ainsi tire la sonnette d'alarme et appelle le ministre de l’assainissement à réagir le plus rapidement possible pour sauver les meubles avant que la situation ne s'empire. « Nous avons constaté que depuis quelques temps il y a de fortes pluies qui ont fini de causer beaucoup de dégâts dans plusieurs quartiers de Ziguinchor. L'assainissement est une compétence de l'État. Par conséquent, c’est du ressort de l’Onas (Office national de l’assainissement). La mairie fait de son mieux », a fait savoir Abdoulaye Baldé.



«Nous lançons un appel très urgent au ministère chargé de l’assainissement, à l’Onas pour qu’ils nous viennent en aide. Nous avons tenu plusieurs réunions avec le gouverneur et le préfet et les services de l'État présents à Ziguinchor. Nous avons identifié des sites sur lesquels il faut une intervention avec de gros moyens qui ne sont pas à la portée des élus. Nous avons interpellé le ministre pour que de façon urgente il puisse nous envoyer des hydrocureurs pour nous permettre d'accompagner les services de l’État», conclut le maire Abdoulaye Baldé.



Depuis quelques temps, voire fin juillet, avec les fortes pluies tombées, plusieurs quartiers sont menacés dont Belfort, Boudody, Santhiaba, Candé, Colobane, Lyndiane…