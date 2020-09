Inondations à Touba / Un responsable de l' Apr interpelle le maire, Touba Ca Kanam et le ministre de l'Intérieur.

Bassirou Diagne, responsable politique Apr à Touba et membre du CRA estime que le maire et Touba Ca Kanam devraient très vite réagir par rapport à la situation qui prévaut au quartier Ndamatou en terme d'inondation.







En visite de proximité dans le secteur, le jeune leader a trouvé "précaires" les conditions de vie de certaines familles qui pataugent depuis quelques semaines dans les eaux et qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. « J'ai beau appartenir à l'Apr, mais j'estime que cette situation est insoutenable. J'interpelle le maire qui est le premier relais de l'État dans le commune de Touba. J'invite aussi l'association Touba Ça Kanam à vite se signaler. Elle agit dans plusieurs coins de Touba, mais aucun autre ne saurait être plus urgent que celui-ci où nous nous trouvons. Nous souhaitons aussi que le ministre de l'intérieur fasse preuve de plus de promptitude dans la réaction, car le magal se passe dans quelques jours seulement. »







Bassirou Diagne mettra à la disposition des sinistrés du carburant pour faire fonctionner les moto-pompes prédisposées...