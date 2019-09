Inondations à Touba / La mairie dégage les eaux pluviales qui coupaient le tronçon Mbacké-Touba à hauteur de l'arrondissement

Comme remarqué par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et décrié lors du dernier comité régional de développement préparatoire au Grand Magal de Touba, la cité religieuse compte plusieurs zones d'inondations majeures réveillées par les dernières pluies. Parmi ces zones, il faudra citer celle qui concerne l'arrondissement de Ndame et qui coupe le tronçon Mbacké-Touba. Cette situation cause énormément de désagréments aux usagers de la route qui sont obligés de contourner prenant le sens interdit. Ce qui provoquait jusque-là, des embouteillages regrettables.



Hier soir, la mairie a ainsi dépêché ses équipes armées de camions hydrocureurs.

Mor Lô, chargé de la communication de la municipalité, dira avoir reçu de l'édile Abdou Lahad Kâ , l'ordre de dégager complètement les eaux et de libérer la route. Il faut rappeler que dans leurs dernières communications, l'association Touba Ça Kanam avait promis de faire le même travail à partir d'aujourd'hui.

D'ailleurs, les dispositions avaient déjà été prises dans ce sens. Une ouf de soulagement pour les populations qui attendaient depuis bien longtemps que ce problème soit résolu. La mairie s'engage à s'attaquer à tous les autres points bas.