Inondations à Keur Massar / Les populations des PA tirent sur la SN HLM : « Ce sont des escrocs! » (Habitants)

Les populations des Parcelles Assainies de Keur Massar ont payé un lourd tribut des fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar. En effet, ce sera à la belle étoile que la majeure partie d'entre elles vont devoir encore passer la nuit. Complètement coupées du reste de la ville, les populations sont obligées d'utiliser des pirogues pour évacuer leurs affaires des eaux pluviales. Tous sans exception, indexent la SN HLM qui leur a vendu ces terrains sans aucun système d'assainissement et d'évacuation des eaux. "Depuis des années, on vit la même situation pendant toute l'année. Depuis trois années nous vivons cette situation. On a fait confiance à la SN HLM, on a économisé des années et on pensait que puisque c'est une société d'État, ils sont sérieux, mais ce sont des escrocs", a dit Mamadou Ba, un habitant des PA de Keur Massar. Ces populations lancent un appel solennel au chef de l'État et lui rappellent ses promesses