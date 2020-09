Inondations à Keur Massar : 2.401 familles sorties des eaux.

Deux mille quatre cent une (2401) familles piégées par les pluies diluviennes du week-end du 6 Septembre dernier ont pu être sorties des eaux en attendant un soutien de l’État pour reprendre une vie plus ou moins normale. C’est la révélation faite hier par le maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, qui recevait de la part de la Ville de Pikine, ainsi que des 15 autres maires du Département, un appui de la ville de Pikine. Le Chef de l’État Macky Sall devrait se rendre à Keur Massar aujourd’hui aujourd'hui même pour mesurer l’ampleur de la catastrophe causée par lesdites inondations.



En conseil des ministres hier, il a demandé aux ministres concernés, de lui proposer un Programme spécial intérimaire d’assainissement pour Keur-Massar, en cohérence avec le Programme décennal de lutte contre les inondations.



En attendant la mairie de la Ville de Pikine a offert 1000 litres de carburant pour chaque maire des 16 départements, 3 tonnes de riz, une motopompe de 80 m3 et 50 grosses de sucre. Un appui aux communes pour soulager les populations. Une initiative de la mairie pour accompagner les populations du Département dans les difficultés liées aux inondations. Et au-delà de l’action de l’État, la mairie est en train de travailler pour sortir la population des eaux, a fait savoir Abdoulaye Thimbo, le maire. « Nous souhaitons que cette situation soit dans les jours à venir, un vieux souvenir pour le Sénégal, mais aussi nous avons des difficultés inhérentes à la situation climatologique globale dans toute la sous-région. Nous compatissons avec la population et tous ceux qui sont actuellement dans le sinistre », a conclu le maire.