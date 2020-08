Inondations à Kaolack : Une partie de la population de Médina Mbaba et Fass Cheikh Tidiane dort cette nuit à la belle étoile.

À Médina Mbaba, la population est complètement désemparée à cause des fortes pluies qui ne cessent de s’abattre depuis hier nuit sur la commune de Kaolack.



Ici, les deux ponts séparant Dialagne et Médina Mbaba qui sont envahis par les eaux, ont fini par déverser leur trop plein dans les maisons. D'ailleurs, certaines familles ont dû quitter provisoirement leurs domiciles tandis que d'autres décident de passer la nuit à la belle étoile. En cause, lesdits ponts qui ont été construits pour faciliter le ruissellement des eaux usées et pluviales, sont malheureusement à ciel ouvert et en dépit des nombreux travaux de curage, le problème reste entier et constitue un casse-tête pour les habitants de ce quartier.



À Fass Cheikh Tidiane, la situation est presque identique de même que dans d'autres quartiers de la commune.