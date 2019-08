Inondations à Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma vole au secours des sinistrés.

Le président du mouvement Rahma a visité ce week-end les différents sites inondés et inondables de la commune de Kaolack. Mohamed Ndiaye s'est rendu à Ndagane, Ndar-gou-daw, Thioffack, Fass Cheikh Tidiane, Nimzatt et Khakhoun où il a mis à la disposition des populations, au nom du chef de l'État, des pompes et du matériel de curage pour évacuer les eaux de pluie. Dans la foulée, l'ambassadeur itinérant a mis la main à la poche en distribuant des enveloppes financières à la population sinistrée...