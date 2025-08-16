Inondations à Kaolack- Maisons abandonnées, rues impraticables[...], les habitants de Fass Cheikh Tidiane pataugent et interpellent les autorités

Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours à Kaolack, ont laissé les populations dans la désolation totale. La situation est catastrophique au quartier Fass Cheikh Tidiane situé à moins de 100 mètres de la cité religieuse de Médina Baye dans la commune de Kaolack. Ici, les familles sont dans le désarroi à cause des eaux pluviales qui les empêchent de dormir.

Des rues impraticables et envahies par les eaux de pluie, des maisons vides etc, tel est le décor dans ce quartier où certains habitants ont dû abandonner leurs habitations pour échapper aux eaux pluviales mélangées aux eaux usées. Les familles qui sont obligées de rester dans le quartier, cohabitent avec les eaux stagnantes en s'exposant du coup à de multiples risques.

Au micro de Dakaractu Kaolack, les riverains expliquent leurs souffrances. ''J’habite ici depuis plus de 5 ans, mais je n’ai jamais vécu une pareille tourmente. Nous vivons le calvaire à cause des eaux qui nous empêchent de dormir, a soutenu Yally Sam Thiam qui ne sait plus à quel saint se vouer.

Selon Ousseynou Thiam, les populations font face à plusieurs risques. ''Avec cette eau sale, nous sommes exposés à tout. Les moustiques, les maladies, l'insécurité...''. À l'en croire, '' les habitants éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer surtout en cas d'urgence parce que le quartier est inaccessible. Les voitures, de même que les motos Jakarta ne peuvent même pas y entrer à cause des eaux''.

A l'approche du Gamou international de Médina Baye, les habitants de Fass Cheikh Tidiane espèrent une réaction rapide des autorités pour pouvoir accueillir dignement les hôtes. ''Nous avons même honte de recevoir des invités ici à cause de cette situation. Les rues sont impraticables, les maisons submergées par les eaux, c'est vraiment difficile'', se désole Aliou Lo, président de l'association And Défar Fass Cheikh Tidiane.

Avec ce mois d'août pluvieux, la situation risque de s’empirer. C'est pourquoi, '' nous interpellons directement le Président Diomaye Faye et son premier. C'est eux seulement qui peuvent faire quelque chose pour nous sortir de ce calvaire. Nous n'attendons rien du maire...'', a conclu Khady Mbathie.