Inondations à Kaolack : Le constat alarmant de l'équipe du ministère du Renouveau urbain.

Les communes de Passy et Ndiaffate et Passy font partie des localités de la région de Kaolack qui ont subi les affres des fortes précipitations qui se sont abattues dernièrement. Les pluies diluviennes ont causé le délogement de plusieurs familles et ont complètement coupé certaines routes à l'image de celle reliant Ndiendieng et Passy. Au-delà de ces dégâts, des vivres sont aussi détruits. Les eaux de pluie se sont mélangées aux eaux des fosses septiques causant une odeur nauséabonde. Le représentant du ministre du Cadre de vie qui était sur place, a reconnu la situation critique que vivent les populations de cette commune en cette période hivernale et s'engage pour une solution définitive à ce problème.