Inondations à Kaolack : Aminata Touré au chevet de la population.

Suite à l'appel du président de la République Macky Sall à plus de solidarité en cette période où les populations font face à de fortes inondations, la présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (Cese) a remis, ce mercredi 09 septembre 2020, un important lot de produits de première nécessité au gouverneur et au préfet de Kaolack. Ainsi, les dons de Aminata Touré sont composés de produits de première nécessité et de carburant pour les moto-pompes et autres.



Un geste salué par le gouverneur de la région, qui se dit réconforté par ce geste qui traduit l'expression d'une citoyenneté agissante. "Je salue non seulement la femme politique, mais la citoyenne qui agit avec une posture typiquement républicaine. Je mesure et je me félicite de sa réaction faite dans les règles avec la promptitude et la célérité qui la caractérisent", a dit le gouverneur.



Poursuivant son argumentaire, il a également signifié que Aminata Touré aurait pu directement faire son ciblage et remettre les dons à ses amis, militants et sympathisants, mais elle s'est directement adressée à eux, représentants de l'Éat qui sommes la principale porte d'entrée.



À cet effet, le représentant de l'État a promis que les dons iront judicieusement aux ayants droit.