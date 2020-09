Inondations à Grand-Yoff : Cheikh Bakhoum porte assistance aux populations.

À Grand-Yoff, les pluies de ce week-end ont provoqué des nombreux dégâts dans plusieurs quartiers. Plusieurs maisons sont envahies par les eaux, installant la désolation dans les familles. Sensible à cette situation, le Responsable politique local de l’APR, M. Cheikh Bakhoum, a rendu visite aux familles sinistrées pour leur apporter soutien et assistance.



Aux grands maux les grands remèdes. Cheikh Bakhoum a mobilisé ses équipes pour être au chevet des populations. Des contacts ont été noués avec les points focaux des quartiers pour une réponse coordonnée et efficace des secours.

Un important dispositif logistique d’évacuation des eaux sera mis en place pour permettre aux populations des quartiers de Grand Yoff de retrouver la quiétude de leurs habitations.



Grand-Yoff n’avait plus connu pareille situation liée aux inondations depuis plusieurs années grâce aux investissements conséquents faits par le Président de la République M. Macky Sall. En effet, les ouvrages réalisés dans la localité pour le drainage des eaux pluviales et leur accumulation à travers le bassin de rétention, ont permis l’évacuation des eaux à plus de 95%.



M. Cheikh Bakhoum salue la décision du Chef de l’État de déclencher le plan ORSEC afin de bien gérer cette situation exceptionnelle qui affecte de nombreuses localités à travers le pays.