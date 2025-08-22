Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux

La commune de Gandiaye dans le département de Kaolack a enregistré dans la soirée du jeudi au vendredi, de fortes précipitations (176mm), occasionnant des inondations dans plusieurs quartiers.

En effet, plusieurs maisons sont submergées par les eaux de pluie sous le regard impuissant des résidents.

Selon une source de Dakaractu Kaolack, c'est aux environs de 17 heures que les pluies ont commencé à tomber jusqu'à 6 heures du matin laissant les populations désemparées face à la montée du niveau de l'eau.

La même source informe que les inondations ont rendu la mobilité presque impossible dans plusieurs zones, forçant certains résidents à patauger dans les eaux de pluie pour vaquer à leurs occupations tandis que d’autres sont restés bloqués chez eux.

Les populations de Gandiaye demandent une assistante rapide des autorités face à cette situation préoccupante...