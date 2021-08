Inondations à Diamaguène : "Nous semblons être les laissés pour compte de la République..." (Citoyens)

Au lendemain du déclenchement du plan Orsec, une équipe de Dakaractu s’est rendue à Diamaguène afin de recueillir l’avis des populations sur cette mesure du Gouvernement afin de venir en aide aux populations. Plus qu’un plan, les populations veulent une stratégie complète d’éradication des inondations au Sénégal. Elles se considèrent comme oubliées par la République et comptent dorénavant ne plus rien attendre des autorités...