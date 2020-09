Inondations à Dakar : Une trentaine de familles sinistrées accueillies au site de recasement de Jaxaay 1.

Après les inondations de la banlieue Dakaroise, plusieurs familles ont dû quitter leurs maisons envahies par les eaux de pluie. Certaines ont trouvé refuge dans un centre qui les accueille à Jaxaay 1 sous la supervision du préfet du département de Rufisque, du Maire de la commune de Jaxaay , des mouvements à foulards et de la Croix Rouge.



Des tentes provisoires accueillent une trentaine de familles qui sont dans le besoin selon Assane Sylla, le coordonnateur du dit centre.



« Chaque jour, des repas cuisinés sur place sont servis à ces familles. Des matelas, des ventilateurs et des Kits d'hygiène pour lutter contre la propagation de la covid-19 sont mis à leur disposition. On fait de notre mieux pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles », a-t-il annoncé. Cependant l’accès au centre est scrupuleusement organisé.



Selon toujours le coordonnateur, « si une personne vient ici pour l'hébergement, on diligente une enquête menée par la police auprès des chefs de quartier. Après on pourra voir si cette personne est réellement dans le besoin ainsi il pourra venir s’installer provisoirement avec sa famille.Ce ne sont pas juste les sinistrés de Jaxaay qui sont là. Ils viennent de partout..." La Croix Rouge est venue en appoint pour soutenir ces sinistrés dans le volet sanitaire. Selon Ndeye Lika Sène la coordonnatrice, « nous sommes là depuis le 15 septembre. On s'occupe du recensement des personnes qui logent ici. On fait aussi des consultations et on veille aussi au respect des mesures barrières. Mais pour le moment aucun problème majeur n'a été noté…Pour les enfants, des activités sont aussi prévues pour les occuper. »



Ces familles qui vivent sous des tentes provisoires sans savoir où aller dans l'immédiat, souhaitent de tout cœur que l'État du Sénégal puisse trouver une solution durable à leurs problèmes...