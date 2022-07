Inondations à Dakar : Lansana G. Sakho invité sur les réseaux sociaux à rendre compte

Lansana Gagny Sakho, ancien DG de l'ONAS, on le sait, a rejoint le Pastef de Ousmane Sonko. Et comme l'on pouvait s'y attendre, il devient un farouche opposant de son mentor d'hier, M. Macky Sall. Et profitant des dégâts causés par les premières grosses pluies qui se sont abattues sur Dakar et pour lui rappeler son passage à la tête de l'ONAS, il a été interpellé par les internautes sur sa gestion à la tête de l'ONAS. Les cas d'inondations notés dans certains endroits de Dakar, ont été suffisants pour qu'il soit la cible d'attaques et de s'attirer les foudres des internautes. Certains lui ont même rappelé qu'il a été épinglé par la Cour des comptes. Certains l'ont interpellé sur le plan décennal de lutte contre les inondations et le rôle de l'ONAS dans cette affaire. Selon eux, « on ne peut pas faire des choses sans présenter de bilan... »