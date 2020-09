Inondations à Dakar : Dakar Dem Dikk suspend temporairement ses lignes de banlieue.

Le transport urbain va sans nul doute connaître des perturbations les prochaines heures, voire les prochains jours à cause des dégâts considérables engendrés par les pluies abondantes du week-end dernier.



En effet, la société nationale de transport public Dakar Dem Dikk a décidé de suspendre de façon provisoire toutes ses lignes de banlieue en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues à Dakar et ses environs causant des inondations dans plusieurs localités.



La société nationale l’a fait savoir, à travers, une publication sur sa page Facebook sans préciser une date de reprise de ces lignes de banlieue.



L’arrêt sera donc maintenu jusqu’à nouvel ordre, renseigne Dakar Dem Dikk qui présente ses excuses auprès de ses clients du désagrément et de tout autre inconvénient qui pourrait découler de cette suspension temporaire des lignes de banlieue.