Inondations à Cambérène 2 : Les habitants pataugent dans les eaux.

Dakar, à l'instar de nombreuses villes de l'intérieur du pays, n'est pas épargnée par les inondations. Dès que la saison des pluies arrive, de nombreux quartiers de la capitale sénégalaise se retrouvent submergés par les eaux des pluies. Une situation qui remet sur la table la lancinante question liée à la gestion des inondations.

Dans la nuit de ce jeudi 20 août 2020, une forte pluie s'est battue dans certaines zones de la capitale, notamment à Cambérène 2. Les populations se sont réveillées, ce matin, sous les eaux des pluies.



Face à cette situation, les habitants de Cambérène 2 accusent le chef de quartier et le maire de n'avoir accordé aucune importance à leurs doléances afin de résoudre les problèmes de canalisation qui datent de plus de sept (7) ans.



Cette octogénaire trouvée chez elle, exprime ses états d'âme et déverse sa colère sur le maire. " Nous sommes fatigués. Depuis hier nuit, mes enfants sont en train de tout faire pour évacuer les eaux de la maison. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes obligés de rester ici", a-t-elle dénoncé.

Vêtu d'un grand boubou rose, la vielle dame répondant au nom de Mame Penda Ndiaye révèle n'avoir jamais vu le maire de la commune. Sur ce, elle invite les autorités de faire quelque chose afin d'alléger leurs souffrances.



Selon Yacine Sèye, la soixantaine bien sonnée et de teint clair, estime que l'édile de leur commune n'accorde aucune importance à leur situation. " Nous n'avons pas de maire. Il n'est jamais venu s'enquérir des difficultés que vit sa population. Et, ce problème d'inondation est là depuis plus de 7 ans," a-t-elle avancé avant de souligner que les fois passées nous étions obligés de quitter nos maisons et nous loger dans le Daara à côté jusqu'à ce que l'eau reparte.



Gérant d'un internat dans le quartier, M. Idrissa Sakho explique son calvaire. " L'eau est entrée dans mon daara, mais heureusement que les talibés ne dorment pas par terre. Beaucoup de nos bagages se sont dégradés ", a-t-il fait savoir.



Vêtu d'un t-shirt blanc assorti d'un pantalon de couleur gris, M. Sakho invite les autorités de la localité à leur venir en aide car ce problème les dépasse et les enfants sont en train de tomber malade.



El Hadj Ndiaye, un jeune du quartier a dénoncé l'attitude de l'édile de la Ville et du chef de quartier. "Le chef de quartier a refusé notre appel, c'est lui le représentant du maire. Il devait venir pour constater les dégâts afin de les transmettre au maire. Ni lui, ni le maire, n'ont répondu à notre appel. Vous avez vous-même constaté l'eau est là et toutes ces maisons sont inondées. Depuis six heures du matin, nous sommes là en train d’expulser l'eau", a-t-il précisé.