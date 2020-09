Inondations - Macky Sall n'oublie pas l’opposition : « le Président ne peut pas arrêter le ciel… »

Le Président Macky Sall qui était dans la banlieue ce matin, a eu un mot pour l’opposition qui depuis la semaine dernière l’a précédé à Keur Massar et Pikine, mais aussi chez toutes les autres populations impactées par les fortes pluies qui se sont abattues sur le territoire national. Le Chef de l’État de demander « aux gens d’être raisonnables ».

« Il y a eu des pluies fortes, le Président ne peut pas arrêter le ciel. Il faut que le gens soient raisonnables aussi. Ce que je peux faire c’est mettre des moyens pour faire face et diminuer les conséquences de ces inondations, mais nous allons travailler ensemble pour que de tels scenarii ne se reproduisent plus. Que les élus nous aident aussi, en évitant les lotissements dans les bas-fonds », a tenu à répondre le Président.