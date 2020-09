Inondations : « Le riz distribué ainsi que l’annonce de 10 milliards prouvent le manque de considération du régime vis-à-vis des victimes » (MLD)

Dans sa question économique de la semaine (la QES TEKKI), le député Mamadou Lamine Diallo, trouve « le riz distribué par la Famille FayeSall et ses affidés » ainsi que l’annonce de 10 milliards pour la gestion des inondations « comme un manque de considération du régime vis-à-vis des victimes ».« Le coronavirus nous a rappelé l’importance du cadre de vie pour les populations. L’assainissement, en particulier, le système d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées est une priorité dans la mise en place des établissements humains. Il est triste de constater que le régime de Macky Sall n’en a cure. Aucune empathie pour nos compatriotes. Ce qui se passe à Keur Massar dans des parcelles dites assainies est proprement scandaleux. Comment notre État en ce siècle a pu commercialiser des parcelles dans des zones non édificandi sans assainissement préalable? » s’est-il d’abord étonné. Ce qui se passe là-bas poursuit le Président de Tekki, risque de se passer dans la zone de captage de la commune de Grand Yoff, dossier bien connu de Macky Sall.« Y a-t-il un système d’évacuation des eaux pluviales à la Cité Keur Gorgui dans les Sicap ? Le mal est profond. L’ONAS a été saccagé par Mansour Faye et son copain l’ex DG Diop. C’est lui le ministre, le principal responsable dans cette affaire avant tout et son beau-frère le Président Macky Sall. Les populations doivent s’organiser pour exercer leurs droits constitutionnels à un environnement sain, récupérer leurs mairies des mains des prédateurs de BBY, porter plainte devant les tribunaux et s’engager dans l’alternative citoyenne et patriotique », a-t-il suggéré...